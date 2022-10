SOS intervento che spazzi via sporcizia e degrado nel quartiere Borgo-Sanzio (Ct)

La denuncia è del Comitato Vulcania che, a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versano alcune vie del quartiere. Le foto documentate mostrano l’abbandono e il degrado, in particolare nelle seguenti vie: Quieta, Caronda, Carducci, Corso delle Province, Giusti, Sassari, Pirandello, Monserrato, Firenze, Milano e tante altre…... “Bisogna ridare dignità e decoro al quartiere della città.

L’Amministrazione comunale e III Municipalità devono dimostrare interesse e attenzione per le vie e larghi del quartiere e per i cittadini che vivono lì, che pagano regolarmente le tasse e che comunque hanno diritto a dei servizi efficienti - commenta la presidente del Comitato Angela Cerri - e si chiede agli organi competenti di disporre di un vero e proprio piano di manutenzione.

A causa di questi disservizi come si può passeggiare all’aria aperta tra escrementi di cane, erbacce e rifiuti di qualsiasi genere? Sporcizia, abbandono, degrado e manutenzione molto carente. Le vie su menzionate sporche e abbandonate sotto gli occhi indifferenti dell’Amministrazione Comunale e III Municipalità, senza che nessuno intervenga

. Non esiste un programma di manutenzione ordinaria costante ma solo interventi passati sporadici. Chiediamo di chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado. Le foto raccontano la triste realtà dei fatti!”

