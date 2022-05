Ma è normale che la spazzatrice meccanizzata delle strade, sia in azione stamattina in via Principe Nicola di Catania alle ore 8,15, bloccando il traffico veicolare a quell'ora molto intenso visto che la maggior parte dei normali cittadini accompagna i figli a scuola o va al lavoro. Mi sembra una scelta imbecille, fatta solo per renderci la vita ancora più difficile, degna solo del cervello di chi amministra la città.

