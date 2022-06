Strade per l'Etna scambiate per piste di Moto Gp

È assolutamente vergognoso che il sabato e la domenica, ma soprattutto la domenica, salendo per i vari versanti dell'Etna si debba rischiare letteralmente la vita a causa di una moltitudine di centauri che scambiano i vari versanti... Linguaglossa, Zafferana, Nicolosi etc per piste Moto Gp. Sono un ciclista amatoriale stanco di essere schivato a 150 km orari da questi irresponsabili. Ancora più vergognoso l'assenza di controllo da parte delle autorità. Spero che questa mia segnalazione possa servire a porre fine definitivamente a questa vergogna.

Pubblicità

Giuseppe Cirincione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA