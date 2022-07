Torre Archirafi, rifiuti abbandonati

"Vorremmo segnalare una situazione di degrado assurda. Torre Archirafi, Riposto, un piccolo centro sul mare. Una vera e propria bomboniera, un paradiso per gli abitanti, villeggianti estivi e turisti. Queste foto sono in una zona famosa, chiamata le 4 villette (da un incrocio con ai quattro angoli dei parchetti) Bene da circa quattro anni vengono a fare la pulizia(tagliare 4 fratte secche) senza spostare lo sguardo a 20 metri dove il marciapiede è impraticabile e pieno di rifiuti. Abbiamo segnalato più e più volte... inutilmente. Abbiamo chiesto a chi lavorava per ripulire e ci hanno detto che fino a quando il comune non mette un divieto per far togliere le macchine non possono lavorare"

