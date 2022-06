Tremestieri Etneo: dissesto stradale

Un lettore ci scrive: "Parco Cristallo ex fiore all'occhiello di Tremestieri Etneo. I mezzi pesanti che da circa quattro anni, quotidianamente transitano da Via Parco Cristallo, nonostante il divieto imposto come da segnaletica stradale, per non transitare da via Etnea (strada centrale e principale del comune di Tremestieri Etneo), con il loro peso, hanno divelto la grata per il deflusso delle acque piovane e danneggiato, rendendolo pericoloso, il tombino sito all'ingrosso di Parco Cristallo entrando da Via Guglielmino."

