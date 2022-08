Ritengo doveroso fare un plauso sia alla vostra redazione per aver pubblicato la segnalazione sia al Comune di Tremestieri Etneo per aver tempestivamente ripulito subito le zone segnalate di Via Attilio Grimaldi e Via Suor Maria della Croce. Pertanto allego le foto di 2 giorni fa e quelle di oggi (Prima e dopo). Ora non rimane altro che installare le telecamere contro gli sporcaccioni.

