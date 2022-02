Tremestieri Etneo: Inciviltà indescrivibile della gente che lascia spazzatura sotto il bellissimo albero di Via Suor Maria della croce di Gregorio, e davanti i cancelli di una villa abbandonata di via Idria. Perché l'amministrazione di competenza non interviene?

