Tremestieri Etneo: Via Attilio Grimaldi e Via Suor Maria della croce. Uno spettacolo indecoroso! I soliti barbari incivili lasciano sacchi di spazzatura ovunque nelle ore notturne! Il comune di Tremestieri dovrebbe intervenire con la rimozione dei rifiuti e l'installazione delle telecamere, così come ha fatto il comune di San Giovanni La Punta e i risultati si vedono con le multe recapitate a tutti gli sporcaccioni che infangano il decoro delle nostre strade e piazze!

