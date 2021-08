Tremestieri Etneo (Ct): urgono dossi rallentatori in via Carnazza

Via Carnazza proseguo di Via Carrubazza, Tremestieri Etneo. Urgono dossi rallentatori! Senza banchine idonee questo tratto di strada partendo dal supermercato decò è completamente abbandonato! Le auto sia in discesa che in salita sfrecciano a velocità impressionanti. Prima o poi succederà qualcosa di grave. Il pedone non ha nessuna protezione! Mettere almeno uno o due dossi all'inizio della salita con via Carnazza e rifare le strisce pedonali e la segnaletica almeno in corrispondenza dei condomini potrebbe salvare qualche pedone in futuro! Pensiamoci prima!

