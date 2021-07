Tremestieri Etneo: paese vietato ai pedoni

Ci troviamo in Via Etnea Alta di fronte la chiesetta di S . Antonio. Sono anni che questo marciapiede è così, chi lo percorre rischia di rompersi il collo. Facciamo appello per portare all'attenzione l'annosa problematica dei marciapiedi del paese. Infatti l'amministrazione, nonostante gli appelli e le segnalazioni, non sembra curarsene.La pavimentazione è divelta e le strade rimangono sporche di immondizia e sabbia dell'Etna, per non parlare della sosta selvaggia. Tutto ciò, oltre il grave disagio, risulta un pericolo per i pedoni, specie per gli anziani ei bambini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA