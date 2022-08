Turista a Catania: "Ma il comune lascia nell'indecenza la città?"

Salve mi chiamo Cecere Luisa residente in Brianza, sono qui a Catania per ferie, sinceramente tutto ciò è vergognoso, sono qui dal giorno 03/08/22 e a oggi in una strada di Catania: via Raciti angolo Via Carlo Forlanini, che io percorro tutti i giorni, c'è ancora lo stesso schifo di pattumiera. I residenti lamentano già da un mese e mezzo questo disagio e non è bello per noi turisti vedere tutto ciò è non è rispettoso per chi ci vive mi spiace dirlo. Ma il comune lascia nell'indecenza la città di Catania? Fra due, tre giorni non può passare neanche una macchina, i residenti dovranno parcheggiare per passare a piedi per andare nelle proprie abitazioni

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA