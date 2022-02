Una scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo

È stata finalmente realizzata la scivola per disabili al cimitero di San Giovanni Galermo, per dare la possibilità ai disabili con sedie a rotelle di recarsi tranquillamente nei vialetti del cimitero. Ma disagi sono stati risolti dopo anni e decenni. Altre criticità ci sono ancora da risolvere: come le infiltrazioni d'acqua nella camera mortuaria e la mancanza della luce perpetua in alcune tombe. Siamo in continuo movimento sul quartiere pronti a risolvere anche altre problematiche.

Il consigliere comunale Agatino Giusti e i coordinatori della IV municipalità Fabrizio Cristofaro e Diego Alercia del partito coraggio Italia

