Usb vigili del fuoco Sicilia: "Speculazione edilizia e mancanza di prevenzione"

Speculazione edilizia e mancanza di prevenzione e messa in sicurezza del territorio! A quanti disastri annunciati dobbiamo ancora assistere?! Un elogio ai miei colleghi che, in condizioni di criticità, svolgono sempre al massimo la loro missione! Alla popolazione, un grosso e caloroso abbraccio per l'immane tragedia! Alla politica ed alla nostra amministrazione diciamo, meno chiacchiere, più fatti!

Carmelo Barbagallo coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA