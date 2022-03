Usb VV.F. denuncia la necessità di due nuclei sommozzatori completi in Sicilia

Da almeno un decennio, come organizzazione sindacale denunciamo l'indispensabile necessità di avere due nuclei sommozzatori completi in Sicilia, un altro decesso avvenuto a Santa Maria la scala (CT) con l'ausilio dell'elicottero del nucleo di Catania, volato a Reggio Calabria a prelevare i sommozzatori calabresi per recuperare (poi deceduto) il malcapitato nel territorio siciliano...Allungando i tempi di soccorso e facendo rischiare anche i colleghi calabresi... Misteri Italiani e studi di menti raffinatissime che di fatto mettono a repentaglio intere comunità!

