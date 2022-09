via San Giuseppe alla Rena: tombini killer per passanti e automobilisti

Come Associazione Inquilini e Abitanti dell’USB da mesi denunciamo i pericoli a cui si va incontro nel percorrere a piedi o a bordo di un veicolo questa Catania con strade ridotte da tempo a trazzere. Ai fossati aggiungiamo i tombini senza coperchio (coperchi rubati?) e abbandonati da mesi a sé stessi.

Le foto che qui pubblichiamo sono state realizzate in via San Giuseppe alla Rena, all'altezza del numero civico 98, subito dopo un B&b, e mostrano chiaramente l'aspetto pericoloso di un tombino, che non è un caso unico.

Qualcuno ha pensato di risolvere il problema otturando il profondo buco con un vecchio copertone e una tavoletta di legno (uno sportello), ma per un'automobilista che l'ha preso in pieno e non c'è stato copertone e tavoletta che hanno tenuto!

Sicuramente tutto ciò non accade e non accadrà mai nelle strade del "salotto cittadino", sempre illuminate e parate a festa.



