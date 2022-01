Villaggio Zia Lisa (Ct): inizia la raccolta differenziata...alla cieca

In zona villaggio Zia Lisa seconda hanno iniziato a fare la raccolta differenziata senza dare comunicazione a tutti i residenti! Vorrei dire al Sindaco è giusto fare la raccolta però dovete essere in grado si saper gestire la situazione senza mettere in difficoltà le persone! Oggi mi ritrovo a non sapere quale rifiuto ritireranno. A questo punto mi viene da dire: "Siamo sicuri che questi rifiuti se li vengono a ritirare? O mi rimangono davanti al portone dando libero sfogo ai cani randagi?"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA