Volontari di WWF Sicilia liberano una giovane volpe nella Riserva "Contrada Scaleri" (CL)

A Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) abbiamo liberato un giovane esemplare di Volpe (Vulpes vulpes) rinvenuto - in condizioni di difficoltà e spossatezza – dal sig. Calogero Barrile nei pressi della cittadina nissena. Il cucciolone è stato quindi preso in cura dai volontari WWF e condotto per una visita dal dott. Andrea Cortese, veterinario di Caltanissetta. Il volpacchiotto è stato rifocillato ed alimentato e si è immediatamente rimesso in forze; date le buone condizioni generali di salute, è stato subito dopo liberato nelle campagne prossime alla Riserva Naturale integrale geologica “Contrada Scaleri”, gestita dal Libero Consorzio comunale di Caltanissetta.

Contrada Scaleri è un’area protetta di grande valore scientifico: tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1988, come “Riserva naturale integrale” al fine di studiare e tutelare l'interessante evoluzione delle morfologie carsiche superficiali in differenti tipi di rocce gessose costituite da gessoareniti e gessopeliti caratterizzati da un'intensa dissoluzione carsica superficiale che ha dato luogo a forme estremamente rare e poco conosciute nella letteratura scientifica, quali le scannellature karren a meandro e forme di carso coperto (rundkarren) e vaschette di corrosione.

La liberazione è stata effettuata dai volontari di WWF Sicilia Centrale nell’ambito del Progetto SI.V.A.N.N. (Sistema di Vigilanza delle Aree Naturali Nissene), sostenuto da Fondazione CON Il SUD, del quale sono partner il Libero Consorzio di Caltanissetta e le Associazioni MOVI di Caltanissetta e Real Dream di San Cataldo. Il Progetto SI.V.A.N.N. - che include anche la Riserva naturale “Lago Soprano” di Serradifalco – si prefigge di mettere in campo azioni tendenti a riaffermare la legalità ambientale concorrendo al perseguimento delle finalità generali di tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, tra cui azioni di tutela e salvaguardia diretta dell’ambiente e degli animali attraverso l’organizzazione di appositi servizi di vigilanza e perlustrazione.

