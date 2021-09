Zafferana Etnea: strada provinciale 92 pericolosa

Un lettore ci invia questa segnalazione:"Questa è una curva della provinciale 92 Zafferana rifugio Sapienza. È una curva pericolosissima in condizioni normali vista la larghezza della carreggiata, figuriamoci adesso che è invasa per più di 20 cm di altezza dalla sabbia vulcanica. È sempre stata teatro d'incidenti gravi, l'ultimo dei quali quello in foto. Deve per forza scapparci il morto per ripulirla dalla sabbia e per allargarla? Teniamo presente che è una curva di una strada turistica, percorsa giornalmente da centinaia di auto, autobus, moto e bici."

