Nubifragio. Vigili del fuoco: “Continuiamo ad essere abbandonati dall’amministrazione politica”

Lo dico

l’intervento di Carmelo BarBagallo. USB Vigili del Fuoco: “Dopo un contratto scaduto da tempo, non riconosciuti come categoria usurante e con rischio di malattie problematiche, dopo essere in arretrato di straordinari ed adeguamenti….con mezzi non idonei, con DPI che, se vero risultasse, sono contaminati da PFAS…..e per non finire, il dipartimento, pensa bene di stipulare contratti esterni al ribasso…..dove, con le ditte di pulizie, non ci si accorda per l’acquisto del materiale di prima necessità, carta igienica e sapone liquido…È un paradosso, ma è l’amara realtà!Come vigili del fuoco, e come organizzazione sindacale, lotteremo perché, il rispetto e la tutela, vale molto di più

