Oasi del Simeto: dopo lo spettacolo…la trappola

Lo dico

Oggi come faccio spesso durante l’anno mi sono recato all’Oasi del Simeto per fare birdwatching.Uno spettacolo per gli occhi vedere uno storno di fenicotteri rosa fare diverse volte avanti ed indietro per la costa, oltre a diverse specie come avocette, beccaccia di mare e sterne.Mi incammino per tornare allo scooter e ritrovo al parcheggio una coppia di tedeschi che erano andati via già da almeno mezz’ora.Mi ci vuole poco a capire l’accaduto: il vetro della macchina presa a noleggio rotto, loro col cellulare in mano per cercare aiuto..Gli do una mano a parlare con la polizia e chiamare una volante.Mi raccontano che erano appena arrivati a Catania, in macchina avevano 2 valigie nere e la borsa personale della ragazza con patente di guida e soldi.Mi chiedono se li queste cose capitano spesso e mio malgrado rispondi di si, gli faccio notare i tanti vetro rotti sull’asfalto.Mi sento mortificato.In passato avevano messo due videocamere che sono state distrutte a pallettoni..Qualche mese addietro c’era un avviso di non lasciare lì l’auto per possibili furti (chiaramente sparito).Anche a dei miei amici hanno rubato l’attrezzatura fotografica, erano scesi giusto qualche minuto al tramonto..Mi chiedo sino a quando si permetterà di rovinare l’immagine di Catania e lasciare questo territorio in mano alla delinquenza.Spero che il sindaco e il prefetto provino a cambiare quanti accade ormai da anni.Lasciate ogni speranza voi che andate..

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA