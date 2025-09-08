Odissea notturna a Messina: abbandonati fuori dalla stazione nel cuore della notte

Lo dico

“Giorno 31 luglio io e mia moglie dovevamo partire da Roma per Catania e purtroppo avendo perso il treno delle 12.00 di Italo siamo dovuti partire verso le 17.00. Siamo arrivati a Villa San Giovanni verso le 23.00 col risultato che prendendo aliscafo per Messina siamo arrivati alla stazione di Messina poco prima delle ore 01.00. Il prossimo treno per Catania sarebbe stato alle 05.15 del mattino. Per cui visto che non circolavano più treni due persone della pubblica sicurezza ci hanno invitato ad uscire dalla stazione perché dovevano chiudere la stazione che avrebbero riaperto mezz’ora prima della partenza del primo treno e cioè alle 04.45 del mattino. Per cui dalle 01.00 fino a alle 04.45 siamo stati fuori all’ aperto anche a prendere freddo. Mia moglie si è pure sentita male. E quando noi abbiamo detto a quei signori il disagio di stare quelle ore fuori dalla stazione ci hanno risposto che potevamo andare in una pensione a quell’ora. Ho mandato reclamo a Trenitalia che ci ha risposto con la seguente email”

Roberto Lo Re

