Orchestra di Linguaglossa primo premio assoluto 100/100 al IX Concorso Musicale Amigdala

Un vero trionfo quello dell’orchestra dell’I.C. Santo Calì di Linguaglossa, cui è stato assegnato il Primo Premio Assoluto con punteggio 100/100 e menzione d’onore come migliore arrangiamento al IX Concorso Musicale Nazionale “Amigdala”, tenutosi presso il Teatro Sciascia di Aci Bonaccorsi, lo scorso 15 maggio. Una competizione di alto livello che a suon di musica, ha visto in successione, con diversi programmi musicali, quindici orchestre scolastiche delle scuole medie statali ad indirizzo musicale siciliane, infinite suggestioni, emozioni, colori e sensazioni soavi che solo la musica può trasmettere.

Sul palco del Teatro, un’emozione unica, che gratifica alunni ed insegnanti, per il grande impegno profuso durante l’anno scolastico, indispensabile nella preparazione del repertorio musicale, costruito nota su nota, accordo su accordo, fra i banchi di scuola nei lunghi pomeriggi musicali. Il programma non era certo di facile esecuzione, nello specifico, un mix di linguaggi sonori, di dinamiche, di sfumature, dal trazionale siciliano al jazz americano, un viaggio musicale fra due terre lontane, distinte, che si incontrano e si intrecciano grazie agli arrangiamenti, alle melodie e alle armonie musicali : “Siciliamando” e “Medley Jazz” per Chitarra, Flauto, Pianoforte, Violino e Percussioni, 68 alunni dei percorsi ad indirizzo musicale sotto la guida dei maestri : Davide D’amore, Salvo Trazzera, Gaetano Sparta’, Danilo Mascali.

il primo premio assoluto categoria orchestra arricchisce la folta bacheca musicale della scuola di Linguaglossa, è il ventunesimo concorso vinto, una tradizione, quella musicale, che pone le radici nel lontano 1991 anno di costituzione del corso linguaglossese, come scuola media ad indirizzo musicale e che oggi, rappresenta il fiore all’occhiello del territorio jonico etneo.

Altri premi nella categoria solisti Pianoforte del maestro Sparta’ : Giovanni Crimi primo premio 95/100 , Giulio Mario Malfitana primo premio 95/100 , Gilda Esposito secondo premio 93/100

Entusiasta ed orgogliosa, nel momento della premiazione, il Dirigente scolastico dott.ssa Venera Marano che, sensibile all’arte e alla cultura musicale, da sempre, incoraggia e supporta con grande enfasi i propri alunni, per perseguire obiettivi sempre più ambiziosi con impegno, costanza, dedizione e serietà. La coppa passa fra le mani dei piccoli artisti e viene innalzata con gloria, tutto è già pronto per il prossimo concorso, Scicli 23 maggio arriviamo.