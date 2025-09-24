Pagare il parcheggio? Solo con guanti e naso tappato in via Garibaldi a Catania

Lo dico

Desidero segnalare lo stato di degrado in cui si trova la colonnina per il pagamento del parcheggio delle strisce blu situata in via Garibaldi n. 176 a Catania. Attualmente, è praticamente impossibile avvicinarsi per effettuare il pagamento a causa dell’odore sgradevole di urina, presumibilmente di cane, e della presenza di escrementi e sporcizia di vario genere tutt’attorno.

La situazione è davvero inaccettabile: l’area è estremamente sporca e poco igienica. Tra poco serviranno i guanti solo per poter toccare la colonnina e fare il ticket.