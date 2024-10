Lo dico

Diverse volte ho segnalato questo cartellone in via Anselmi, Angolo via Pollaci posizionato dove la carreggiata si restringe e le macchine sono posteggiate sempre in quel Angolo; gli automobilisti hanno difficoltà a passare con le macchina. Chi è stato questo scienziato del comune? Sollecito il comune per fare spostare questo cartellone

