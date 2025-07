Palermo: “Coppia di ratti alla fermata del Bus”

Lo dico

È un’esperienza tutt’altro che piacevole arrivare a Palermo e, uscendo dal porto, percorrere via Francesco Crispi. Questa strada, che dovrebbe essere un biglietto da visita della città, assomiglia più a una strada di campagna per le sue condizioni. Il degrado non si limita a questa via: in via Marchese di Villabianca, ad esempio, è possibile imbattersi in scene scioccanti come una coppia di ratti alla fermata dell’autobus dell’AMAT. Non avere un cellulare a portata di mano per documentare con una foto una tale situazione è quasi un sollievo, ma la vista rimane impressa e rappresenta un pessimo biglietto da visita per chi arriva in città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA