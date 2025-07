Palermo. Crisi Trasporti Pubblici: disagi e sovraffollamento sulle linee AMAT

Lo dico

La situazione dei trasporti pubblici gestiti dall’AMAT tra Palermo e Monreale sta raggiungendo livelli critici, con gravi disagi per pendolari, studenti e residenti. In particolare, la linea 389, che collega le due località, è servita da un numero insufficiente di mezzi, causando un cronico sovraffollamento.

I cittadini segnalano che gli autobus 389 sono costantemente “pieni e strapieni”, con persone costrette a viaggiare in condizioni disagiate. La problematica si acuisce ulteriormente in concomitanza con l’arrivo delle navi da crociera, rendendo quasi impossibile per studenti e residenti di Monreale riuscire a salire a bordo. Si chiede con urgenza che il Comune di Monreale, nonostante gli incassi derivanti dal turismo, provveda a integrare il servizio con almeno due autobus aggiuntivi per far fronte all’elevata domanda.

La criticità non riguarda solo la linea 389. Anche il servizio della linea 529 presenta gravi lacune: un autobus atteso alle 12:00 è arrivato alle 13:30, costringendo gli utenti ad attendere sotto il sole cocente in Piazza Lampada della Fraternità. I lavoratori e i pendolari si domandano se sia possibile continuare con una tale inefficienza e chiedono il ripristino della linea 575, che in passato passava da Cruillas, per garantire un’alternativa e ridurre i tempi di attesa.