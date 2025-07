Palermo: Cruillas, il quartiere dimenticato dai trasporti pubblici: residenti esasperati

Lo dico

Cruillas si conferma uno dei quartieri più penalizzati di Palermo per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico. I residenti denunciano disagi quotidiani e un’inefficienza che rende quasi impossibile affidarsi agli autobus per gli spostamenti, soprattutto per chi lavora.

La situazione è critica: la linea 529 è l’unica a garantire un passaggio, ma con frequenti e lunghe assenze, mentre il 575 “viene solo ogni tanto”, come lamentano gli abitanti. Ogni giorno, infatti, si registrano fino a tre ore di assenza del servizio, con gli autobus che si recano alle officine AMAT per la ricarica, lasciando i passeggeri ad attendere sotto il sole cocente, complice anche l’assenza di pensiline o colonnine di ricarica a Piazzale Giotto.

Il servizio serale è altrettanto precario: sebbene teoricamente operativo fino alle 21:00-21:15, spesso si interrompe già alle 20:30, soprattutto il sabato. Un cittadino racconta l’odissea di sabato scorso in via Franz Liszt: “Alle 20:30 non c’era più un autobus. Ho aspettato un’ora, poi sono dovuto andare a prendere il tram della linea 3 per arrivare a Cruillas”.