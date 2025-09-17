Palermo, disagi quotidiani con gli autobus AMAT: tra ritardi e disorganizzazione

Lo dico

Palermo continua a fare i conti con gravi problemi nel servizio di trasporto pubblico gestito da AMAT. I ritardi degli autobus, in alcune tratte, come quella citata nel video di un nostro lettore: Piazza Lampada Della Fraternita’, sono ormai all’ordine del giorno, con attese che spesso superano i 30-40 minuti anche sulle linee principali. La disorganizzazione colpisce pendolari, studenti e anziani, costretti a fare affidamento su un servizio inefficiente e poco affidabile.

Molti mezzi risultano obsoleti o malfunzionanti, mentre le informazioni su orari e passaggi spesso non sono aggiornate o mancano del tutto alle fermate. A peggiorare la situazione, la carenza di autisti e la mancanza di una pianificazione efficace contribuiscono a creare ulteriori disservizi, specialmente nelle ore di punta.