Palermo. Fermata autobus a Monreale: necessità di intervento per sicurezza e accessibilità

Lo dico

Vorrei segnalare una problematica relativa alla fermata dell’autobus a Monreale. La fermata in questione, che funge anche da capolinea, si trova in una posizione molto scomoda: tra il bus e il muro e mancano anche le strisce pedonali. Questa situazione rende estremamente difficile la salita e la discesa dei passeggeri, in quanto non è presente una piazzola adeguata per il capolinea. Sarebbe opportuno prendere in considerazione un intervento per migliorare questa situazione, garantendo maggiore sicurezza e accessibilità per tutti gli utenti del trasporto pubblico.

