Palermo: inaugurazione murale “Le Rosalie ribelli”, nel quartiere Sperone

Lo dico

Appuntamento domani venerdì 11 ottobre alle ore 11.00 – in via Sacco e Vanzetti/Passaggio Petrina 1 – nel quartiere Sperone di Palermo – con l’inaugurazione del nuovo murale “Le Rosalie ribelli” realizzato dall’artista Giulio Rosk, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore alla cultura Giampiero Cannella.L’iniziativa promossa dall’associazione L’Arte di Crescere, partner l’I.C.S. “Sperone-Pertini” guidato da Antonella Di Bartolo e l’associazione Amici dei Musei Siciliani, media partner VediPalermo, rientra tra gli eventi collaterali al 400° Festino di Santa Rosalia.Alla mattinata di festa parteciperà l’intera comunità scolastica dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” con bambini e bambine che si esibiranno in delle performance musicali dedicate a Santa Rosalia.L’inaugurazione del murale che va ad arricchire il museo a cielo aperto dello Sperone con i suoi già 13 murales, si terrà domani 11 ottobre in concomitanza della Giornata internazionale delle bambine istituita dall’ONU per riconoscere i diritti delle ragazze e le sfide uniche che queste affrontano in tutto il mondo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA