Palermo: incuria e illuminazione guasta, una nuova opera in malora

Lo dico

Attesa per 5 anni, ed aperta dopo una nostra lunga campagna di sensibilizzazione, la strada che passa sul vecchio piazzale di stazione di Tommaso Natale, quartiere della zona settentrionale di Palermo, e sulla stessa ex ferrovia si presenta in questo stato orripilante. Complice il buio pesto, per l’impianto di illuminazione guasto da mesi e rimasto tale nonostante le segnalazioni, oltre le erbacce alte 2 metri, pullulano immondizie ed ingombranti di ogni tipo. Parliamo di infrastrutture costosissime e, lo ripetiamo, attese da anni, lasciate nel più totale abbandono; fra queste, un parcheggio da 150 posti-auto, rimasto chiuso per anni, insieme alla strada che vedete nella foto di copertina, proprio per mancanza dell’impianto di illuminazione!

Complimenti, amministrazione comunale. Applausi anche alla Circoscrizione