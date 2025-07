Palermo. Pericolo in Corso Calatafimi: mancanza di strisce e semafori pedonali

Lo dico

Desidero portare alla vostra attenzione una situazione di grave pericolo riscontrata ieri su Corso Calatafimi. Ho notato con preoccupazione che l’intera strada è priva di strisce pedonali e di semafori a chiamata, rendendo l’attraversamento estremamente rischioso per tutti i pedoni, adulti e bambini. Questa mancanza di infrastrutture essenziali per la sicurezza pedonale rappresenta un rischio elevato e richiede un intervento urgentissimo da parte dell’amministrazione comunale. È fondamentale provvedere quanto prima all’installazione di strisce pedonali ben visibili e semafori a chiamata per garantire la sicurezza dei cittadini.

