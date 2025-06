Palermo: rimozione cassonetti e ritardo raccolta differenziata a Cruillas

Lo dico

Via Mango, a Cruillas, si trova in una situazione paradossale. I bidoni della spazzatura sono stati rimossi in previsione dell’inizio della raccolta differenziata, per la quale i contenitori sono stati consegnati ai residenti oltre un anno fa. Tuttavia, ad oggi, il servizio di raccolta differenziata non è ancora partito, lasciando i residenti senza un modo per smaltire i propri rifiuti. Nonostante questa inefficienza, il Comune continua ad essere puntuale nella riscossione della TARI.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA