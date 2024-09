Palermo: serata di grande musica con il BachStringEnsemble al Teatro Politeama

Lo dico

Il 19 settembre 2024, il BachStringEnsemble si esibirà nella suggestiva Sala Rossa del Politeama Garibaldi di Palermo, con un programma che spazierà dalla musica classica ai brani contemporanei. Diretto dal violinista Salvatore Petrotto, il gruppo proporrà una serata che si preannuncia ricca di emozioni, grazie alla varietà degli strumenti e degli artisti coinvolti.

Un ensemble di eccellenzaDalle origini ai successi internazionaliIl BachStringEnsemble nasce nel 2003 per volontà del violinista Salvatore Petrotto con l’obiettivo di proporre concerti dal repertorio variegato, accessibili a un vasto pubblico. Nel corso degli anni, l’ensemble si è esibito in numerosi festival e rassegne musicali, collaborando con la RAI e partecipando a diverse manifestazioni benefiche. Tra le esibizioni più rilevanti, figurano quelle per Telethon, 30 Ore per la Vita, e per il supporto al popolo ucraino.

Un programma che unisce classico e modernoBrani di Løvland, Bach, Stirling e molti altriIl concerto vedrà l’esecuzione di brani celebri e inediti, che spaziano da composizioni classiche a sonorità più moderne. Tra i pezzi in programma:​ Nocturne​ di Rolf Løvland,​ Autumn Leaves​ di Joseph Kosma, e un omaggio a Johann Sebastian Bach con una selezione dei suoi​ Brandenburg. Arrangiamenti originali e brani contemporanei come​ Crystallize​ di Lindsey Stirling completeranno il repertorio.

Una serata di musica e collaborazioni artisticheStrumenti, voci e danza sul palcoL’evento non sarà solo musicale. Al fianco del BachStringEnsemble, parteciperanno vocalist come Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Desirée Di Paola, insieme alla danzatrice orientale Claudia Piraino, in arte Farida, che arricchiranno lo spettacolo con esibizioni di grande impatto visivo. La presenza di musicisti come Antonio Di Rosalia alla chitarra e Giuseppe Mazzamuto alle percussioni aggiungerà ulteriori sfumature alla performance.

Una carriera di successiCollaborazioni prestigiose e musica da filmNel corso degli anni, il BachStringEnsemble ha collaborato con compositori di fama internazionale come Joachim Johow e Jonathan FeBland, registrando in prima assoluta brani come​ Raindrops​ e​ The Hunting. Il gruppo ha anche preso parte a progetti cinematografici, registrando musiche da film e cortometraggi per diverse etichette italiane.