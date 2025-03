Lo dico

Questa è via Cruillas civico 31, dove da una settimana insistono le transenne che chiudono parzialmente la carreggiata a causa di una buca molto profonda che si sta sprofondando sempre di più. Inoltre in questa via passa un autobus che si dirige verso l’ospedale Cervello e quindi le persone non possono usufruire dei mezzi pubblici e devono andare a piedi fino in viale Michelangelo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA