Palermo: strade colabrodo nel quartiere Cruillas e Uditore

Lo dico

Ci troviamo nel quartiere Cruillas nella omonima via che dalla chiesa porta in piazza Lampada della Fraternità, da notare la strada tutta rattoppata, è diventata una strada di campagna. Quando provvederanno a renderla dignitosa? La situazione continua dal lato del quartiere Uditore dove troviamo la via Badia e la via Vanvitelli messe peggio di quelle di Cruillas. Abbiamo segnalato la situazione ai consiglieri di quartiere ma ad oggi la situazione è solo peggiorata a causa del menefreghismo e di conseguenza della scarsa manutenzione delle strade.

