Passopisciaro e il degrado del cimitero: un grido d’allarme per la dignità dei defunti

Passopisciaro, una pittoresca frazione del comune di Castiglione di Sicilia, non è solo famosa per i suoi panorami immersi nel suggestivo scenario del versante nord dell’Etna. Storicamente conosciuta per essere stata la residenza estiva del grande fisico teorico Ettore Majorana, scomparso in modo misterioso nel marzo del 1938, oggi Passopisciaro è al centro dell’attenzione per una questione meno gloriosa ma di grande importanza per i suoi abitanti: lo stato di degrado in cui versa il cimitero locale.

I cittadini di Passopisciaro e della vicina Solicchiata esprimono profondo disappunto per le condizioni in cui versa il piccolo cimitero. “È uno scandalo,” afferma uno dei residenti, “calpestare la dignità dei nostri cari defunti con un tale abbandono.” Le erbacce e i cespugli crescono indisturbati, superando in altezza le lapidi marmoree, rendendo il luogo del riposo eterno praticamente irriconoscibile.

Un anno fa, la situazione era simile e, grazie a una segnalazione alla stampa in coincidenza della ricorrenza dei defunti, il cimitero fu sottoposto a pulizia e manutenzione. Tuttavia, una volta spenti i riflettori mediatici, i problemi sono riaffiorati, questa volta in maniera più grave.

I cittadini di Passopisciaro e Solicchiata sperano ora nell’intervento risolutivo dei Commissari Straordinari, che amministrano il comune di Castiglione di Sicilia da oltre 15 mesi. La loro richiesta è chiara: un’ispezione sul campo per comprendere la reale gravità della situazione e l’adozione di misure concrete per il ripristino della dignità del luogo. Perché chi riposa in pace merita di farlo all’ombra dei cipressi, non sotto una coltre di erbacce e cespugli.

La comunità attende ora con fervore un’azione risolutiva, nella speranza che le autorità competenti rispondano prontamente a questo appello di civiltà e rispetto, ridando al cimitero il decoro che merita per custodire la memoria dei propri cari.

