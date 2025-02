Pedara: grata pericolosa in via Saba

Lo dico

Ho segnalato questa situazione di pericolo mediante questa rubrica nel mese di luglio 2024, dopo averla già segnalata al Comune di Pedara, nella cui via Saba è presente questa grata. Ad oggi la situazione è solo peggiorata. È così difficile rendere possibile il deflusso dell’acqua piovana e la relativa protezione per le persone e i mezzi , soprattutto a due ruote , che utilizzano la via Saba?Agostino Arena

