Lo dico

Copiosa perdita d’acqua potabile, un liquido ormai preziosissimo, soprattutto in Sicilia, in via Pompeo vecchio, Mascalucia. Da settimane segnaliamo il problema, ma l’acquedotto Acoset continua ad ignorare i nostri appelli… è ormai un piccolo fiume zampillante

