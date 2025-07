Lo dico

Scrivo per segnalare una notevole perdita d’acqua dalla fontanella situata presso la pensilina dei visitatori del carcere di Piazza Lanza, a Catania. La situazione richiede un intervento urgente per evitare sprechi e possibili disagi. Spero che si possa intervenire al più presto per risolvere il problema.

