Pericolo a Tremestieri Etneo: muro crollato in Via Marconi, nessun intervento di sicurezza

Lo dico

Via G. Marconi a Tremestieri Etneo, nei pressi del centro commerciale “Le Ginestre” in direzione del centro del paese, presenta da mesi una situazione di grave pericolo. Un muro di recinzione, essenziale per la sicurezza stradale, è crollato e non è stato ancora ripristinato, né il tratto è stato messo in sicurezza. Questa incuria crea una minaccia concreta per gli automobilisti: in caso di perdita di controllo di un veicolo, non essendoci alcuna protezione, il mezzo rischierebbe di precipitare nel dirupo adiacente. Ci si interroga su chi sia il responsabile di questa grave mancanza e sulla totale assenza di interventi per ripristinare la sicurezza di un tratto stradale così trafficato.

