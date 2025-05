Lo dico

“Questo è l’ennesimo incidente per mancanza di STOP all’incrocio di via Giannotta con via Picanello: per fortuna solo un ferito leggero…ma il prossimo? È vergognoso! Manca tutta la segnaletica e strisce pedonali in tutta la via Giannotta!

