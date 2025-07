Policlinico di Catania: attende 20 minuti sotto il sole prima di essere soccorso

Lo dico

Un uomo cardiopatico ha vissuto un’esperienza drammatica questa mattina al pronto soccorso del Policlinico di Catania, attendendo per ben 20 minuti sotto un sole cocente, con temperature intorno ai 40 gradi, prima di ricevere assistenza. La vicenda solleva forti interrogativi sulle condizioni di accoglienza e gestione delle emergenze sanitarie, soprattutto in un periodo di caldo intenso.

A rendere ancora più critica la situazione, la segnalazione di siringhe e flebo usate, lasciate incustodite proprio all’ingresso del pronto soccorso, a vista di pazienti e visitatori. Questa incuria, oltre a rappresentare un rischio igienico-sanitario, denota una grave mancanza di attenzione e rispetto per la dignità dei cittadini che si recano in ospedale in cerca di cure. Le autorità competenti sono invitate a fare luce su quanto accaduto e ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi sanitari.

