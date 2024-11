Lo dico

Policlinico di Catania.. Quindici euro per due ore di parcheggio! Ci lamentiamo dei parcheggiatori abusivi per qualche euro. Ma questo è un costo eccessivo vergognoso! Soprattutto per chi deve fare periodicamente un controllo per un tumore. Ripeto.. Vergognoso!

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA