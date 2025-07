Ponte Fiume Simeto: urgente richiesta di intervento per la sicurezza stradale

Lo dico

Si solleva un allarme per le condizioni di degrado che interessano il ponte sul fiume Simeto, un’arteria fondamentale per la viabilità locale. In particolare, si segnala la quasi totale ostruzione degli scarichi delle acque meteoriche in entrambi i sensi di marcia, un problema che, oltre a creare ristagni e potenziali danni alla struttura del ponte, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli automobilisti, soprattutto in caso di forti piogge.

La situazione è aggravata dalla presenza di detriti e vegetazione spontanea che occludono completamente le vie di deflusso, impedendo il regolare scolo dell’acqua piovana. Questa condizione non solo compromette il corretto funzionamento del sistema di drenaggio, ma favorisce anche l’accumulo di fango e sporcizia sulla carreggiata, aumentando il rischio di aquaplaning e incidenti.

A ciò si aggiunge la necessità di un intervento di decespugliamento lungo le sponde della strada in prossimità del ponte. La vegetazione incolta, infatti, riduce la visibilità e invade la sede stradale, contribuendo ulteriormente a creare situazioni di pericolo per chi transita.

Si rivolge pertanto un appello urgente alle autorità competenti affinché intervengano tempestivamente per la pulizia e il ripristino degli scarichi delle acque meteoriche, garantendo così il corretto deflusso e la sicurezza della circolazione. È altrettanto fondamentale procedere con una bonifica dell’area adiacente alla strada, liberandola dalla vegetazione eccessiva.