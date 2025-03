Pozzillo: un angolo di bellezza dimenticato

Lo dico

Pozzillo, frazione di Acireale, è una piccola perla del nostro territorio, un angolo di mare che, purtroppo, si trova ormai in uno stato di degrado e abbandono che sembra non trovare giustificazione. Con le sue stradine strette, le antiche case di pescatori e la vista sul mare, Pozzillo ha un grande potenziale, ma è difficile ignorare la triste realtà di oggi. Le infrastrutture sono fatiscenti, le strade piene di buche, i marciapiedi spesso impraticabili e il verde pubblico inesistente.

La situazione non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Le problematiche legate alla mancanza di manutenzione riguardano anche le strutture pubbliche e le piccole attività commerciali locali, che faticano a sopravvivere in un contesto così trascurato. Eppure, Pozzillo non è solo una zona turistica: è un luogo dove vivono persone, famiglie che ogni giorno devono fare i conti con l’incuria che sembra aver preso piede negli anni.

Pozzillo ha ancora il potenziale per essere uno dei luoghi più belli della nostra costa, a patto che l’amministrazione acese se ne ricordi.

Roberto Russo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA