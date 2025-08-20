Preoccupazioni per il canalone di Punta Braccetto a Ragusa in caso di piogge abbondanti

Lo dico

La situazione del viadotto sul torrente Mistretta, che rappresenta un importante collegamento per Punta Braccetto a Ragusa, sta diventando sempre più allarmante. La fitta e incontrollata vegetazione che ha completamente invaso l’argine del torrente desta serie preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità dell’infrastruttura. È fondamentale sottolineare che nel febbraio del 2023, con una copertura vegetativa decisamente inferiore, si è già verificato un evento critico; il maltempo ha causato il cedimento di una parte dell’asfalto con non pochi disagi alla circolazione e alla popolazione locale. Data l’attuale condizione di degrado, con la vegetazione che ha raggiunto proporzioni ben maggiori, si teme che in caso di piogge abbondanti le conseguenze possano essere catastrofiche, con il rischio di allagamenti, smottamenti e compromissione della struttura del viadotto stesso. Urge un intervento tempestivo e risolutivo per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

