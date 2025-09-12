Quartiere allo sbando in via Mariani: cittadini costretti a camminare in strada

Lo dico

S. G. Galermo. Siamo alle solite. Interi quartieri lasciati allo sbando, strade sporche per inciviltà dei cittadini in primis, per un inesistente senso civico ampiamente diffuso in tutti gli strati della nostra società, e interventi di scerbamento richiesti da diversi mesi a diversi “rappresentanti” di Municipalità, mai ascoltati. La foto ritraente l’attuale situazione in via Mariani, situazione ormai diventata insostenibile. Mi auguro che tramite questa mia segnalazione, possa far sì che i sonnolenti “rappresentanti” del Quarto Municipio, prendano in carico un problema rimandato da troppo tempo.

Concludo facendo notare anche il grave problema di sicurezza legato alla segnalazione in oggetto, ossia le mamme e i bambini del quartiere, sono costretti a camminare in strada, non potendo utilizzare i marciapiedi diventati delle vere e proprie boscaglie, per il raggiungimento della vicina scuola e non per ultimo il violato decoro urbano legato ad un pericolo igienico-sanitario.