Raffadali: i problemi della Rete Idrica tra perdite d’acqua e gestione inefficiente

Lo dico

La rete idrica di Raffadali, situata nella provincia di Agrigento, presenta notevoli problemi che impattano sia sui residenti che sull’agricoltura locale. Questi problemi sono in gran parte dovuti a infrastrutture idriche obsolete in tutta la Sicilia, che causano perdite d’acqua molto elevate con conseguente contaminazione dell’acqua infatti la settimana scorsa abbiamo subito uno stop alla fornitura idrica.

La Sicilia è un’area particolarmente colpita dai cambiamenti climatici, con una crescente scarsità d’acqua che si riduce nei mesi estivi, quando la domanda è maggiore. Gli invasi, come la diga San Giovanni vicino Agrigento, sono monitorati, ma la qualità dell’acqua è compromessa, come dimostra l’inquinamento della foce del fiume Naro. La gestione del sistema idrico in Sicilia è frammentata e spesso inefficace nella manutenzione. Nonostante ingenti finanziamenti per migliorare le infrastrutture, solo una piccola parte degli interventi è stata completata. Piani regionali, come l’acquisto di dissalatori mobili e il potenziamento delle dorsali idriche da parte di Siciliacque, sono in corso, ma i risultati tardano ad arrivare. Questa situazione porta a severi razionamenti d’acqua per centinaia di migliaia di cittadini e causa ingenti perdite economiche per l’agricoltura a causa della siccità. Le problematiche di scarsità d’acqua a Raffadali, come nel resto della Sicilia, sono strettamente legate all’obsolescenza delle reti, alla gestione inefficiente, alle perdite e agli effetti del cambiamento climatico, richiedendo azioni immediate e una gestione integrata per garantire l’accesso all’acqua.

