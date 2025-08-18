Ragusa. Spiaggia di Punta Braccetto deturpata: i bagni chimici rovinano il panorama

Lo dico

Con la presente espongo che in contrada Punta Braccetto, una delle più belle spiagge della provincia di Ragusa (comune RG), si è costretti ad ammirare oltre al paesaggio del promontorio di Licata, del promontorio di Cammarana (museo Kamarina), della incontaminata spiaggia della riserva di Randello (3 Km), degli scogli di Randello, anche due penosi e puzzolenti bagni chimici (penosamente mal) posizionati proprio al centro dell’ingresso della spiaggia. Ma come è stato possibile? Chi ha concesso l’autorizzazione? Perché non sono stati posizionati in un angolo meno visibile, magari celato dalla vegetazione? Un vero e proprio omicidio della natura, del paesaggio e della civiltà. Da fare rimuovere immediatamente.